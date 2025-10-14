14 октября, 17:18Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Дагестане
Фото: телеграм-канал "112"
ДТП с участием грузовика произошло в Унцукульском районе Дагестана. В результате погибли два человека и еще девять пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
"Поступило сообщение о том, что вблизи населенного пункта Временный Унцукульского района на дороге регионального значения Буйнакск – Гуниб грузовой "Урал" допустил столкновение с автомобилем "Лада Веста" с последующим опрокидыванием", – уточнило ведомство.
По данным пресс-службы МВД по республике, авария случилась около 15:00 на 36-м километре автодороги Буйнакск – Гимры – Чирката. Предварительно, водитель грузовика не справился с управлением. Ведомство отметило, что при ДТП погиб водитель и один из пассажиров "Урала". Кроме того, шесть человек были доставлены в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего, количество и личности участников ДТП.
Заместитель главы Унцукульского района Магомед Гамзатов заявил РИА Новости, что погибшими в аварии были сотрудники Росгвардии.
Ранее четыре человека получили травмы в результате аварии на Кутузовском проспекте. Среди пострадавших есть ребенок, ему была оказана медицинская помощь на месте.
Прокуратура установила, что водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя машинами.
Видео момента массовой аварии на Кутузовском проспекте опубликовали в соцсетях