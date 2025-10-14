Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Дагестане

Фото: телеграм-канал "112"

ДТП с участием грузовика произошло в Унцукульском районе Дагестана. В результате погибли два человека и еще девять пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"Поступило сообщение о том, что вблизи населенного пункта Временный Унцукульского района на дороге регионального значения Буйнакск – Гуниб грузовой "Урал" допустил столкновение с автомобилем "Лада Веста" с последующим опрокидыванием", – уточнило ведомство.

По данным пресс-службы МВД по республике, авария случилась около 15:00 на 36-м километре автодороги Буйнакск – Гимры – Чирката. Предварительно, водитель грузовика не справился с управлением. Ведомство отметило, что при ДТП погиб водитель и один из пассажиров "Урала". Кроме того, шесть человек были доставлены в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего, количество и личности участников ДТП.

Заместитель главы Унцукульского района Магомед Гамзатов заявил РИА Новости, что погибшими в аварии были сотрудники Росгвардии.

Ранее четыре человека получили травмы в результате аварии на Кутузовском проспекте. Среди пострадавших есть ребенок, ему была оказана медицинская помощь на месте.

Прокуратура установила, что водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя машинами.

