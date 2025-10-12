Несколько автомобилей столкнулись на улице Юных Ленинцев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько машин столкнулись на улице Юных Ленинцев, возле дома № 46. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время на месте происшествия задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших.

В департаменте транспорта Москвы предупредили, что из-за ДТП движение на третьей и четвертой полосе, а также на третьей встречной полосе затруднено на 1 километр. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее машина скорой помощи Ford столкнулась с автомобилем Dodge Ram в Уфе. Инцидент произошел в Советском районе на Бакалинской улице.

По данным региональной Госавтоинспекции, спецтранспорт ехал с включенными звуковыми и проблесковыми сигналами. В момент ДТП в машине скорой помощи находились водитель, два фельдшера, пациент и врач. Их госпитализировали для проведения осмотра.

