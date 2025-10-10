10 октября, 17:01Происшествия
Машина скорой помощи попала в ДТП в Уфе
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Уфы"
Машина скорой помощи попала в ДТП в Уфе, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел в Советском районе на Бакалинской улице. По данным ведомства, машина скорой помощи Ford ехала с включенными звуковыми и проблесковыми сигналами. Спецтранспорт столкнулся с автомобилем Dodge Ram.
В момент ДТП в машине скорой помощи находились водитель, два фельдшера, пациент и врач. Их госпитализировали для проведения осмотра.
На месте аварии задействованы сотрудники Госавтоинспекции и прочих экстренных служб. Детали ДТП выясняются.
Ранее два фельдшера получили ранения в результате ДТП на Камчатке. По данным регионального Минздрава, скорая помощь ехала с включенным проблесковым маячком и спецсигналом, однако один из автомобилей не уступил ей дорогу и въехал в заднее колесо спецтранспорта.
В результате машина скорой помощи опрокинулась. Пациентов внутри не было. Пострадавших медиков направили в больницу для обследования. Водитель второго автомобиля не пострадал.