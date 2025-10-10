Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Уфы"

Машина скорой помощи попала в ДТП в Уфе, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в Советском районе на Бакалинской улице. По данным ведомства, машина скорой помощи Ford ехала с включенными звуковыми и проблесковыми сигналами. Спецтранспорт столкнулся с автомобилем Dodge Ram.

В момент ДТП в машине скорой помощи находились водитель, два фельдшера, пациент и врач. Их госпитализировали для проведения осмотра.

На месте аварии задействованы сотрудники Госавтоинспекции и прочих экстренных служб. Детали ДТП выясняются.

Ранее два фельдшера получили ранения в результате ДТП на Камчатке. По данным регионального Минздрава, скорая помощь ехала с включенным проблесковым маячком и спецсигналом, однако один из автомобилей не уступил ей дорогу и въехал в заднее колесо спецтранспорта.

В результате машина скорой помощи опрокинулась. Пациентов внутри не было. Пострадавших медиков направили в больницу для обследования. Водитель второго автомобиля не пострадал.

