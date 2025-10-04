Пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Тверской области

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Тверской области"

Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись на 229-м километре федеральной трассы М-9 "Балтия" в Ржевском муниципальном округе Тверской области. В результате пострадали пять человек, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, среди пострадавших оказались водители, два пассажира машины скорой помощи и один пассажир легковушки.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее шестеро детей получили травмы в аварии с участием автобуса и двух большегрузов в Дальнереченске Приморского края. ДТП произошло 4 октября на 349-м километре трассы А-370 "Уссури".

Водитель фуры не выдержал дистанцию и врезался в автобус, который двигался в попутном направлении. После этого автобус столкнулся с большегрузом впереди.

