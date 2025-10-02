ДТП с участием скорой произошло на Пятницком шоссе

Видео: Москва 24

Автомобиль и электробус, осуществляющий поездки по маршруту 356, столкнулись на Пятницком шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Уточняется, что авария произошла около 11:05 в районе дома 24. Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, добавили в Мосгортрансе.

По информации РЕН ТВ, в ДТП, участником которого стала скорая помощь, пострадали три человека. После столкновения машину медиков перевернуло на бок.

В четверг, 2 октября, в Москве трамвай сбил 13-летнюю девочку. ДТП произошло в районе дома 45 на Волоколамском шоссе. Департамент транспорта сообщал о сбое в движении трамваев 6-го маршрута. Вскоре движение восстановили.

