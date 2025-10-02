02 октября, 08:49 (обновлено 02.10.2025 09:43)Транспорт
Трамваи № 6 задерживались на Волоколамском шоссе
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Волоколамском шоссе, в районе остановки "Покровское-Глебово", задерживались трамваи № 6, сообщила пресс-служба Дептранса.
Маршрут был временно изменен. Пассажиров призывали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
К настоящему моменту движение транспорта восстановлено.
Ранее стало известно о возобновлении ночного движения трамваев № 7 и 50 до Белорусского вокзала и станции метро "Новослободская". Транспорт снова будет проезжать по своим обычным маршрутам после 23:00.
До этого трамваи перестали ходить к метро "ВДНХ" и в "Останкино". В частности, трамвай № 11 проезжает от остановки "Восточное Измайлово" через "ВДНХ (сев.)" до Сельскохозяйственной улицы. В то же время трамвай № 17 движется от остановки "Медведково" до Сельскохозяйственной улицы.