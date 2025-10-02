Ночное движение трамваев №7 и 50 в ЦАО и ВАО восстановлено

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение трамваев №7 и 50 до Белорусского вокзала и станции метро "Новослободская" восстановлено после 23:00. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Также в ведомстве отметили, что трамваи №7 и 50 в это время снова будут ходить по своим обычным маршрутам.

Ранее в Дептрансе предупредили, что трамваи перестали ходить к метро "ВДНХ" и в "Останкино" с 24 сентября. Транспорт пойдет по измененным маршрутам. В частности, трамвай № 11 будет проезжать от остановки "Восточное Измайлово" через "ВДНХ (сев.)" до Сельскохозяйственной улицы.

В то же время трамвай № 17 будет ходить от остановки "Медведково" до Сельскохозяйственной улицы. В ведомстве посоветовали пользоваться станцией метро "Бабушкинская".