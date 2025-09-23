Трамваи перестанут ходить к метро "ВДНХ" и в Останкино по ночам с 24 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Трамваи перестанут ходить к метро "ВДНХ" и в "Останкино" с 00:20 24 сентября, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Транспорт пойдет по измененным маршрутам. В частности, трамвай № 11 будет проезжать от остановки "Восточное Измайлово" через "ВДНХ (сев.)" до Сельскохозяйственной улицы.

Кроме того, трамвай № 17 будет курсировать от остановки "Медведково" до Сельскохозяйственной улицы. В департаменте посоветовали пользоваться станцией метро "Бабушкинская".

Изменения также коснутся маршрута № 25. Трамваи по нему будут идти от метро "Сокольники" до Сельскохозяйственной улицы.

На улице Академика Королева и у метро "ВДНХ" горожанам и гостям столицы посоветовали пользоваться автобусами. Изменения будут действовать на протяжении ремонта трамвайных путей.

Ранее трамваи перестали курсировать до Белорусского вокзала и станции метро "Новослободская" по выходным дням с 6 сентября из-за ремонта путей в Протопоповском переулке. В Дептрансе подчеркивали, что специалисты будут проводить работы в выходные дни, когда пассажиропоток меньше, а в будни трамваи продолжат следовать по обычным маршрутам.

