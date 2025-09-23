В РФ могут запретить высаживать пенсионеров из общественного транспорта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России хотят запретить принудительно высаживать из автобусов, троллейбусов и трамваев пенсионеров старше 75 лет без сопровождающего лица, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд. Соответствующее предложение глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

Депутат напомнила, что законом уже запрещается принудительно высаживать из транспорта детей до 16 лет и инвалидов первой группы, не подтвердивших оплату проезда или право на льготный проезд. Подобная законодательная защита должна распространяться и на пожилых людей, убеждена Лантратова.

"Особенно актуально об этом говорить накануне Международного дня пожилых людей (1 октября. – Прим. ред.). Данная мера станет реальной заботой о наших бабушках и дедушках, за которых мы все очень переживаем", – приводит РИА Новости слова парламентария.

По мнению депутата, принятие инициативы поможет обеспечить дополнительную защиту прав и интересов пожилых граждан, а также повысить уровень их социальной защищенности.

В июле в Госдуму внесли законопроект об оснащении автобусов системами кондиционирования и обогрева. Предполагается оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, кондиционерами и системами обогрева мощностью не менее 20 кВт.

В первую очередь законопроект касается регионов, где летом температура превышает 30 градусов. По данным депутатов, в РФ только 40% автобусов в крупных городах оборудованы кондиционерами.