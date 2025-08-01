В Мосгортрансе заявили, что контролеры не могут менять режим работы валидаторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Контролеры общественного транспорта Москвы не могут менять режим работы валидаторов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс" Агентству "Москва".

В компании рассказали, что 1 августа около 11:30 в салоне автобуса маршрута е152 контролеры ГКУ "Организатор перевозок" проводили проверку оплаты проезда. Двое пассажиров ехали "зайцем". По просьбе контролеров пассажиры предъявили удостоверение личности для оформления административных материалов. Однако некоторые проезжающие воспротивились действиям специалистов и начали вырывать документы и повышать голос. В отношении не оплативших проезд пассажиров вынесены соответствующие постановления.

Таким образом, в пресс-службе напомнили, что, согласно правилам пользования общественным транспортом, пассажир обязан оплатить проезд сразу при входе в транспортное средство. Кроме того, спикеры Мосгортранса отметили, что контролеры считаются должностными лицами, а потому агрессия или нападение на них расценивается как насилие в отношении представителей власти. В случае если пассажир не согласен с их решением, он может обжаловать его в установленном законом порядке.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обеспечении комфорта в автобусах при сильной жаре. Предлагается обязать владельцев общественного транспорта оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, кондиционерами и системами обогрева мощностью не менее 20 кВт. В первую очередь законопроект касается регионов, где температура летом часто достигает отметки в 30 градусов.