Более 300 безбилетников выявили в ходе рейда у станции метро "Бибирево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 300 безбилетников выявили сотрудники Дептранса в ходе рейда по проверке оплаты проезда у станции метро "Бибирево", рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Уточняется, что мероприятие прошло 30 апреля. Контролеры совместно с полицией проверили оплату проезда у пассажиров 68 автобусов, что составило более 2 700 билетов.

"Мы продолжаем проводить усиленные проверки оплаты проезда в городском транспорте столицы. Это позволяет значительно сократить количество безбилетников и повысить культуру оплаты проезда", – цитирует Ликсутова телеграм-канал Дептранса.

Вице-мэр поблагодарил всех ответственных пассажиров и заверил, что специалисты продолжат следить за соблюдением правил в наземном городском транспорте.

Еще один масштабный рейд по безбилетникам был проведен у станции метро "Ховрино". За несколько часов контролеры проверили более 2,5 тысячи билетов у пассажиров почти полусотни автобусов.

В итоге по результатам проверки выявили всего 211 безбилетников – это приблизительно каждый 10-й пассажир.