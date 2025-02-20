Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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20 февраля, 10:30

Транспорт

Число безбилетников у станции метро "Братиславская" снизилось на 46%

Число безбилетников у станции метро "Братиславская" снизилось на 46%

Москва 24 показала, какая дорожная обстановка сложилась в городе

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 20 февраля

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Число безбилетников в наземном транспорте у станции метро "Братиславская" снизилось на 46%.

Превышения нормы вредных веществ из-за пожара в здании института в Москве не выявлено.

Шесть объектов образования построили инвесторы в центре Москвы с 2020 года.

Студенческие отряды Москвы приняли участие в акции "Снежный десант РСО. Десант Победы".

Приставы приостановили работу двух магазинов "Светофор" на западе Москвы.

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