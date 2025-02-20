Число безбилетников у станции метро "Братиславская" снизилось на 46%

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Число безбилетников в наземном транспорте у станции метро "Братиславская" снизилось на 46%.

Превышения нормы вредных веществ из-за пожара в здании института в Москве не выявлено.

Шесть объектов образования построили инвесторы в центре Москвы с 2020 года.

Студенческие отряды Москвы приняли участие в акции "Снежный десант РСО. Десант Победы".

Приставы приостановили работу двух магазинов "Светофор" на западе Москвы.

