В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 20 февраля

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра, а на внешней стороне МКАД затруднено движение от Химкинского моста до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на местах ремонтных работ на Ленинградском проспекте в сторону центра, на ТТК в районе Савеловской и Хорошёвской эстакад, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.