Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 22:30

Транспорт

"Мой район. Новости": строительство путепровода в Мнёвниковской пойме завершено на 70%

"Мой район. Новости": строительство путепровода в Мнёвниковской пойме завершено на 70%

"Мой район. Новости": пассажиропоток на МЦК продолжает расти

"Мой район. Новости": в Филимонковском районе может появиться новая станция метро

В Москве проходит рейд по электровелосипедам курьеров

В метро появились новые площадки для художников

На столичных магистралях появится новая разметка

В ТиНАО изменились маршруты наземного транспорта

"Московский патруль": электровелосипеды курьеров начали эвакуировать на штрафстоянку

Одноименную станцию метро построят в Гольянове

Плотный трафик образовался вокруг Рижского рынка в Москве

В Мнёвниковской пойме строят новый путепровод, который облегчит движение по Северо-Западной хорде. Благодаря эстакаде водителям станет удобнее доезжать до Рублевского шоссе. Длина сооружения составит более 150 метров, а движение организуют по трем полосам.

Путепровод поможет быстрее выезжать из жилых кварталов, а также создаст новый маршрут до района Филевский парк. На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортдорогивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика