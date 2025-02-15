"Мой район. Новости": строительство путепровода в Мнёвниковской пойме завершено на 70%

В Мнёвниковской пойме строят новый путепровод, который облегчит движение по Северо-Западной хорде. Благодаря эстакаде водителям станет удобнее доезжать до Рублевского шоссе. Длина сооружения составит более 150 метров, а движение организуют по трем полосам.

Путепровод поможет быстрее выезжать из жилых кварталов, а также создаст новый маршрут до района Филевский парк. На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%.

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