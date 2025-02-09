Дептранс сообщил, что электробусы вышли на маршрут м90 в Москве

Электробусы вышли на еще один магистральный маршрут в Москве, сообщил Дептранс. М90 проходит через центр, юг и юго-запад столицы. По будням на линии будут работать 26 электробусов.

На современный экологичный транспорт российского производства столица стала переходить в 2018. Сейчас москвичей перевозят свыше 2 тысяч электробусов.

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