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09 февраля, 09:15

Транспорт

Дептранс сообщил, что электробусы вышли на маршрут м90 в Москве

Дептранс сообщил, что электробусы вышли на маршрут м90 в Москве

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Электробусы вышли на еще один магистральный маршрут в Москве, сообщил Дептранс. М90 проходит через центр, юг и юго-запад столицы. По будням на линии будут работать 26 электробусов.

На современный экологичный транспорт российского производства столица стала переходить в 2018. Сейчас москвичей перевозят свыше 2 тысяч электробусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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