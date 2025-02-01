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01 февраля, 23:05

Транспорт

"Мой район. Новости": на изумрудной линии метро стало больше современных поездов

"Мой район. Новости": на изумрудной линии метро стало больше современных поездов

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В столичном метро увеличилось количество современных поездов, в том числе на новой изумрудной ветке. Комфортные составы "Москва" разных годов выпуска продолжают выходить на маршруты.

Главное отличие вагонов серии 2024 года – увеличенное пространство в проходе между сиденьями, что повышает вместимость. Сами сиденья стали шире и удобнее, а зарядки для гаджетов теперь расположены не под сиденьями, а на поручнях.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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