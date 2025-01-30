"Мой район. Новости": в Раменках открылась обновленная поликлиника № 209

Поликлиника № 209 открылась после капитального ремонта в районе Раменки. Теперь жители могут проходить обследования и посещать узких специалистов рядом с домом.

Во время реконструкции в медучреждении полностью заменили оборудование. Поликлиника оснащена томографами, рентген-аппаратами, эндоскопами и другими современными диагностическими системами.

Кроме того, в обновленном здании улучшили навигацию, создали зоны отдыха для пациентов и врачей, а также модернизировали системы вентиляции и кондиционирования.

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