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28 января, 07:55

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"Мой район. Новости": в Новогирееве открыли обновленную поликлинику

"Мой район. Новости": в Новогирееве открыли обновленную поликлинику

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В районе Новогиреево вновь принимает пациентов филиал № 2 Детской городской поликлиники № 7. Медицинское учреждение на Союзном проспекте открылось после капитального ремонта. Поликлиника обновлена по новому московскому стандарту и оснащена современным оборудованием, включая аппараты для физиотерапии и охраны зрения.

Кроме того, с начала года в Москве открыли еще четыре обновленных поликлиники – в районах Басманный, Новокосино, Раменки, а также построили новую в Академическом.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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