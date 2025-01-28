28 января, 07:55Город
"Мой район. Новости": в Новогирееве открыли обновленную поликлинику
В районе Новогиреево вновь принимает пациентов филиал № 2 Детской городской поликлиники № 7. Медицинское учреждение на Союзном проспекте открылось после капитального ремонта. Поликлиника обновлена по новому московскому стандарту и оснащена современным оборудованием, включая аппараты для физиотерапии и охраны зрения.
Кроме того, с начала года в Москве открыли еще четыре обновленных поликлиники – в районах Басманный, Новокосино, Раменки, а также построили новую в Академическом.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".