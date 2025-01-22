Пациенты столичных клиник и больниц могут пройти диагностику на новейшем оборудовании

Столичные медучреждения оснащены новейшим оборудованием, которое позволяет выполнять быструю диагностику различных заболеваний. В частности, на службе у врачей находятся новые ангиографы с функцией 3D-визуализации, рентген-аппараты последнего поколения, а также компьютерные и магнитно-резонансные томографы, маммографы и аппараты УЗИ.

Всего в 2024 году столичные поликлиники и больницы получили почти 25 тысяч единиц медоборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.