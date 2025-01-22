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Новости

Новости

22 января, 23:30

Город

Пациенты столичных клиник и больниц могут пройти диагностику на новейшем оборудовании

Пациенты столичных клиник и больниц могут пройти диагностику на новейшем оборудовании

В Москве обновили медицинское оборудование в больницах и поликлиниках

В больницы Москвы поступило современное медицинское оборудование

"Мой район. Новости": в Москве появятся новые женские консультации

Новости часа: Собянин сообщил об обновлении оборудования в поликлиниках и больницах Москвы

Новости часа: больницы и поликлиники получили почти 25 тыс единиц медоборудования

Новости часа: поставщики столичной медтехники обслуживают весь цикл работы оборудования

Новости часа: Собянин сообщил об обновлении оборудования в поликлиниках и больницах Москвы

Новости часа: в медучреждения Москвы поставили более 24,8 тыс единиц медоборудования

Собянин: в медучреждения Москвы поставили более 24,8 тыс единиц медоборудования

Столичные медучреждения оснащены новейшим оборудованием, которое позволяет выполнять быструю диагностику различных заболеваний. В частности, на службе у врачей находятся новые ангиографы с функцией 3D-визуализации, рентген-аппараты последнего поколения, а также компьютерные и магнитно-резонансные томографы, маммографы и аппараты УЗИ.

Всего в 2024 году столичные поликлиники и больницы получили почти 25 тысяч единиц медоборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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