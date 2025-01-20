Центры женского здоровья в Москве предоставляют помощь семь дней в неделю

В Москве работают пять Центров женского здоровья, где жительницы столицы могут получить всю необходимую помощь семь дней в неделю. Здесь проводят подготовку к рождению ребенка, обследования и анализы. Центры предоставляют индивидуальные программы для женщин, в том числе по диагностике и лечению бесплодия.

По словам заведующего женской консультацией Саиды Алиевой, если возможно помочь женщине стать матерью, то нужно создать для этого все условия, включая бесплатное лечение по программе ЭКО по ОМС. В Центре женского здоровья также проводят всестороннее обследование, подключая врачей смежных специальностей, таких как эндокринологи и психологи.

Центры продолжают открываться в Москве, и в этом году планируется запуск еще 12 таких учреждений, что значительно улучшит доступность медицинских услуг для москвичек.

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