Москвичи рассказали о своем отношении к бодипозитиву

Бодипозитив может стать нежелательным в России. Госдума предложила бороться с ним.

В связи с этим Москва 24 провела опрос среди подписчиков об отношении к бодипозитиву в телеграм-канале, а также в сообществе в соцсети "ВКонтакте". По мнению 59,65% опрошенных, каждый решает сам, что ему делать. При этом 40,35% респондентов считают, что бодипозитив нужно запретить.

В комментариях также отметили, что нужны четкие понимания этого термина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.