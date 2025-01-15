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15 января, 16:30

Общество

Москвичи рассказали о своем отношении к бодипозитиву

Москвичи рассказали о своем отношении к бодипозитиву

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Бодипозитив может стать нежелательным в России. Госдума предложила бороться с ним.

В связи с этим Москва 24 провела опрос среди подписчиков об отношении к бодипозитиву в телеграм-канале, а также в сообществе в соцсети "ВКонтакте". По мнению 59,65% опрошенных, каждый решает сам, что ему делать. При этом 40,35% респондентов считают, что бодипозитив нужно запретить.

В комментариях также отметили, что нужны четкие понимания этого термина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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политикаобществовидеоРоман Карлов
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