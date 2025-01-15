Президент Южной Кореи отказался давать показания

Фото: AP Photo/South Korea Presidential Office

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, ранее арестованный по делу о мятеже, отказывается давать показания, передает агентство Yonhap News со ссылкой на Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.

Отмечается, что допрос Юн Сок Еля начался в среду, 15 января, около 05:00 по московскому времени.

Об аресте Юн Сок Еля силовиками стало известно в ночь на 15 января. Это стало первым в истории Южной Кореи случаем, когда следователи арестовали действующего президента, хоть и временно отстраненного.

Тем не менее сам глава государства назвал свой арест добровольной явкой на допрос, чтобы избежать нежелательного кровопролития. По его словам, он принял решение о добровольной явке, когда увидел вторжение полицейских и следователей в охраняемую зону его резиденции. Вместе с тем он по-прежнему считает незаконным расследование в отношении него.

В декабре суд в Южной Корее утвердил ордер на арест Юн Сок Еля в рамках расследования дела об импичменте и военном положении. Главу Южной Кореи подозревают в мятеже и препятствовании осуществлению исполнительной власти.

В этом же месяце Юн Сок Ель вводил военное положение в стране. Тогда он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.