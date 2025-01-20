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20 января, 07:30

Общество

В Москву и область пришла аномально теплая зима

В Москву и область пришла аномально теплая зима

"Утро": 2 градуса тепла ожидается в Москве днем 20 января

Российские авиакомпании начали предлагать услугу перевозки питомцев на соседнем кресле

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Снег в Москве почти растаял

"Мой район. Новости": заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась в Москве

Погода в столичном регионе оказалась необычно теплой для января. Температура в Москве и области значительно выше нормы для этого времени года.

Необычное природное явление было зафиксировано на видео жителями Серпухова. Там на реке Оке начался настоящий ледоход. Как говорят местные жители, процесс идет довольно активно.

В столице на кустах и деревьях начали проклевываться почки, а снег на улицах почти полностью растаял. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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