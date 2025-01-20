В Москву и область пришла аномально теплая зима

Погода в столичном регионе оказалась необычно теплой для января. Температура в Москве и области значительно выше нормы для этого времени года.

Необычное природное явление было зафиксировано на видео жителями Серпухова. Там на реке Оке начался настоящий ледоход. Как говорят местные жители, процесс идет довольно активно.

В столице на кустах и деревьях начали проклевываться почки, а снег на улицах почти полностью растаял. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.