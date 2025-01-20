20 января, 06:18Общество
Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве 20 января
Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев
Облачная погода с прояснениями и местами небольшими осадками ожидается в столице в понедельник, 20 января. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 2 до 4 градусов тепла, по области – от минус 1 до 4 градусов.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может понизиться до минус 8 градусов, а в Подмосковье – до минус 10.
Снежный покров в Москве практически исчез, констатировали синоптики. Снег полностью отсутствует на базовой столичной метеостанции ВДНХ. При этом на Балчуге высота снежного покрова сохраняется на отметке 1 сантиметр, в Тушине она равна 4 сантиметрам.
Между тем температура воздуха в марте и апреле в столице, по предварительным расчетам, может оказаться выше нормы. В связи с этим весна может прийти в город раньше.