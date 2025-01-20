Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве 20 января

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с прояснениями и местами небольшими осадками ожидается в столице в понедельник, 20 января. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 2 до 4 градусов тепла, по области – от минус 1 до 4 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 8 градусов, а в Подмосковье – до минус 10.

Снежный покров в Москве практически исчез, констатировали синоптики. Снег полностью отсутствует на базовой столичной метеостанции ВДНХ. При этом на Балчуге высота снежного покрова сохраняется на отметке 1 сантиметр, в Тушине она равна 4 сантиметрам.

Между тем температура воздуха в марте и апреле в столице, по предварительным расчетам, может оказаться выше нормы. В связи с этим весна может прийти в город раньше.