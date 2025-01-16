Синоптик Вильфанд: весна может прийти в Москву раньше

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в марте и апреле в Москве, по предварительным расчетам, может оказаться выше нормы. В связи с этим весна может прийти в город раньше, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит "Интерфакс".

Синоптик пояснил, что возможный рост температуры в марте связан с небольшим количеством снега в Москве. Это может привести к тому, что солнечная энергия не будет тратиться на процесс его таяния.

В нормальных условиях максимальная высота снега, как правило, фиксируется в первых числах марта, поскольку снег накапливается на протяжении трех зимних месяцев, напомнил Вильфанд.

"И главное, что не только высота, но и плотность большая, здравые рассуждения говорят о том, что конечно же, большого количества снега в феврале быть не может, если его сейчас почти нет. И понятно, что он быстро растает", – подчеркнул эксперт.

При этом в феврале в Москве ожидаются резкие скачки температуры. На протяжении месяца в городе могут наступать периоды оттепели, которые будут сменяться понижением температуры до 10–15 градусов мороза.

Москвичей тем временем попросили пересесть на метро из-за ожидающегося мокрого снега. В вечернее время из-за непогоды, небольших ДТП, ремонтных работ могут возникнуть локальные затруднения на проезжей части. Горожанам рекомендовали передвигаться на автомобилях после 19:00.

