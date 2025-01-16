Синоптик Позднякова: морозы в столице в конце января будут, но не сильные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха вновь опустится до отрицательных значений в последнюю пятидневку января, рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24.

По ее словам, морозы в столице будут не сильными. Температура все равно останется выше той, что характерна для конца января – начала февраля, поскольку это время года является самым холодным, подчеркнула специалист.

В ночные часы температура будет варьироваться от минус 3 до минус 10 градусов. Тем не менее в настоящий момент сложно спрогнозировать, когда именно похолодает, уточнила Позднякова.

При этом во второй половине зимы в столице ожидается повышение температуры на 4–5 градусов выше нормы. Вероятно, что к концу января будут побиты температурные рекорды столетней давности, заявил ранее синоптик Евгений Тишковец.