ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро из-за мокрого снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей попросили пересесть на метро из-за ожидающегося мокрого снега, сообщается в телеграм-канале Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В настоящий момент интенсивное движение наблюдается на внутренних сторонах МКАД (Варшавское шоссе) и ТТК (Чурская эстакада). Кроме того, оживленное движение автомобилей фиксируется и на внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста.

Между тем на Рублевском, Можайском и Волоколамском шоссе, а также на проспекте Маршала Жукова дороги свободны в обоих направлениях, обратило внимание ведомство.

Вечером из-за непогоды, небольших ДТП, ремонтных работ могут возникнуть локальные затруднения на проезжей части. В связи с этим департамент посоветовал использовать общественный транспорт или передвигаться на автомобилях после 19:00.

Между тем в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за возможного налипания мокрого снега на провода и деревья. В Москве предупреждение будет действовать с 12:00 до 21:00, в Подмосковье – с 09:00 до 21:00.

Кроме того, на дорогах может появиться гололедица, а температура в столице поднимется до 3–4 градусов.