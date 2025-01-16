Синоптик Позднякова: в феврале в столице температура ожидается выше климатической нормы

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Температура воздуха в столице в феврале ожидается выше климатической нормы, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик подчеркнула, что официального прогноза погоды на февраль еще нет. Однако модели сезонных прогнозов уже указывают на то, что следующий месяц тоже будет с температурой выше климатической нормы.

"Но насколько будет велика аномалия, сказать сложно", – добавила Позднякова.

Ранее синоптик Евгений Тишковец отмечал, что во второй половине зимы в столице прогнозируется повышение температуры на 4–5 градусов выше нормы. К концу текущего месяца, возможно, будут побиты температурные рекорды столетней давности.

По словам специалиста, в данный момент температура в Москве на 3,6 градуса выше нормальных значений. Январь становится все теплее, есть вероятность, что он превзойдет показатели самого теплого января 2020 года.