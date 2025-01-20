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20 января, 07:15

Общество

Москвичи высказались о запрете "Игры в кальмара"

Москвичи высказались о запрете "Игры в кальмара"

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Сериал "Игра в кальмара" продолжает обсуждаться в России. Вопрос о возможности его запрета остается актуальным. Москвичи высказались об этом.

Одни не смотрят такие сериалы, предпочитая более легкие жанры, а другие уверены, что взрослые зрители должны воспринимать такие сцены правильно.

Однако опрошенные соглашаются, что запрет может вызвать лишь больший интерес у подростков, и они в любом случае смогут найти способ посмотреть сериал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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