Москвичи высказались о запрете "Игры в кальмара"

Сериал "Игра в кальмара" продолжает обсуждаться в России. Вопрос о возможности его запрета остается актуальным. Москвичи высказались об этом.

Одни не смотрят такие сериалы, предпочитая более легкие жанры, а другие уверены, что взрослые зрители должны воспринимать такие сцены правильно.

Однако опрошенные соглашаются, что запрет может вызвать лишь больший интерес у подростков, и они в любом случае смогут найти способ посмотреть сериал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.