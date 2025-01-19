19 января, 16:15Общество
Жители Лыткарина опубликовали кадры с катающимися на льду при плюсовой температуре
Жители подмосковного Лыткарина обеспокоены тем, что люди, несмотря на плюсовую температуру, выходят на лед. Они опубликовали кадры с местного карьера. Там вовсю катаются на коньках, причем заезжают на самую середину озера.
МЧС напоминает о том, что выходить на лед можно при толщине льда не менее 10 сантиметров. Сейчас же ледяное покрытие водоемов тонкое и хрупкое.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.