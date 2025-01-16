В России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

За последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 32%. Среднероссийский показатель превышен в 45 регионах, сообщили в Роспотребнадзоре. Также увеличилось количество госпитализаций.

Грипп, в отличие от других ОРВИ, протекает тяжелее и чаще вызывает осложнения, включая пневмонию. Среди симптомов – резкий подъем температуры, озноб, ломота в мышцах и сухой кашель. Группу риска составляют дети до 2 лет, пожилые люди старше 65 лет, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом.

Врачи напоминают, что вакцинация остается одним из наиболее эффективных методов профилактики. Также важно соблюдать правила гигиены, чаще проветривать помещения и носить маски в местах скопления людей.

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