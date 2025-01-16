Новости регионов: пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии под Кировом

В Кировской области пожар едва не уничтожил деревообрабатывающее предприятие. Склад с продукцией загорелся в поселке Ленинское. Из-за сильного ветра пламя быстро охватило все строения на площади 300 квадратных метров. Огонь мог перекинуться на производственный цех, но сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар.

Между тем в Мурманске борются со снегопадом. На уборку дорог и улиц вышли 150 единиц спецтехники. За день из города вывезли почти пять тысяч кубометров снега, а для посыпки дорог использовали более 100 тонн пескосоляной смеси. Круглые сутки работают и бригады коммунальщиков, которые вручную расчищают лестницы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и тротуары.

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