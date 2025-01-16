Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 07:30

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии под Кировом

Новости регионов: пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии под Кировом

Почти 150 участников очистки побережья Кубани обратились к медикам

Два автомобиля столкнулись в центре Петербурга

"Московский патруль": у туристов из Китая нашли драгоценности на 22 миллиона рублей

"Московский патруль": задержан обвиняемый в убийстве четырех девушек в Подмосковье

"Московский патруль": бросивший младенца в сугроб блогер Косенко заочно арестован

"Московский патруль": мужчина арестован за нападение на контролеров в трамвае в Москве

Две иномарки столкнулись на трассе Луховицы – Зарайск в Подмосковье

Смерть пациентки расследуют в клинике на Рубцовской набережной Москвы

Машины столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

В Кировской области пожар едва не уничтожил деревообрабатывающее предприятие. Склад с продукцией загорелся в поселке Ленинское. Из-за сильного ветра пламя быстро охватило все строения на площади 300 квадратных метров. Огонь мог перекинуться на производственный цех, но сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар.

Между тем в Мурманске борются со снегопадом. На уборку дорог и улиц вышли 150 единиц спецтехники. За день из города вывезли почти пять тысяч кубометров снега, а для посыпки дорог использовали более 100 тонн пескосоляной смеси. Круглые сутки работают и бригады коммунальщиков, которые вручную расчищают лестницы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и тротуары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионыпогодавидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика