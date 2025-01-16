Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются в Москве 16 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дождь, мокрый снег и облачность прогнозируются в Москве 16 января. На дорогах возможна гололедица, а также местами налипание мокрого снега, передает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе 16 января из-за возможного налипания мокрого снега на провода и деревья. Кроме того, в Москве и по области продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

На фоне ожидаемого снегопада 16 января столичных водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, быть аккуратными около пешеходных переходов. Автомобилистам также порекомендовали пересесть на метро для передвижения по городу.

Во второй половине зимы в столице ожидается повышение температуры на 4–5 градусов выше нормы. К концу января, возможно, будут побиты температурные рекорды столетней давности, считают синоптики.