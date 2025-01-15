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15 января, 19:49

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ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться метро 16 января из-за снегопада

Москвичей призвали пересесть на метро 16 января из-за снегопада

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Столичным автомобилистам рекомендуется 16 января использовать метро для поездок по городу из-за прогнозируемого снегопада. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, быть аккуратными около пешеходных переходов. Также не следует отвлекаться на телефон во время движения.

За ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД, уточнили в ведомстве.

В столичном регионе 16 января объявлен желтый уровень погодной опасности из-за возможного налипания мокрого снега на провода и деревья. В Москве предупреждение будет действовать с 12:00 до 21:00, в Подмосковье – с 09:00 до 21:00.

Температура в столице в этот день поднимется до 3–4 градусов. На дорогах может появиться гололедица.

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