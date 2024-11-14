Москвич показал кадры, как белка делает запасы на зиму

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео можно прислать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Один из телезрителей провел тщательное расследование, чтобы выяснить, куда направляется белка, обитающая рядом со станцией метро "Авиамоторная". Как оказалось, она занимается заготовкой запасов на зиму, закапывая желуди около дерева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.