Обитатели зоопарка начали проявлять признаки сезонной лени

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео просят присылать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Так, зрители прислали кадры из столичного зоопарка, который готовится к зимнему сезону, его обитатели уже проявляют признаки сезонной лени. Панды проводят время в своем вольере. Еще один житель зоопарка, тюлень, пытается разыграть игрушечную рыбку.