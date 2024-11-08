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08 ноября, 07:30

Город

Пара лебедей из Парка Горького переселились в теплый домик на зимовку

Пара лебедей из Парка Горького переселились в теплый домик на зимовку

Лебеди готовятся переехать в зимний домик на Голицынском пруду

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Лебеди, обитающие на Голицынском пруду в Парке Горького, переселились в теплый домик. Обычно пара птиц делает это, когда температура воздуха опускается до нуля градусов.

Теперь у них есть все для комфортной зимовки, в том числе ванные, обогреватели, вентиляция и освещение, имитирующее естественный дневной свет. Вернутся на пруд лебеди весной, когда на улице будет не ниже 10 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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