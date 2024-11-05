Еще один медвежонок остался сиротой на Камчатке

Медвежонка-сироту, видео с которым разошлось в социальных сетях накануне, отловили в Елизовском районе Камчатского края. Его отправят в природный парк "Пиначевский кордон", сообщил региональный Минлесхоз, передает ТАСС

Ранее, 4 ноября, в социальных сетях появилось видео с медвежонком, который сидел посреди дороги и трясся от холода. На обочине можно было заметить тушу крупного мертвого животного. Проезжавшие мимо водители подкармливали маленького медведя хлебом и колбасой.

Сейчас медвежонок пойман. Представители регионального Минсельхоза уточнили, что в парке он будет находиться месяц, пока специалисты будут рассматривать возможность передачи животного зоозащитным организациям. В настоящее время жизни хищника ничего не угрожает.

Между тем другого оставшегося без родителей медвежонка с Камчатки подготовили к перевозке в подмосковный приют для хищных животных.

Работники рыбодобывающего предприятия нашли оставшегося без матери медвежонка минувшим летом. Вахтовики начали подкармливать животное. Однако вахта закрылась, а медвежонок успел привыкнуть к людям и перестал их бояться. Без человека он теперь не сможет, так как перешел грань страха, которая отделяет его от людей, объяснили специалисты.