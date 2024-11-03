Детеныш бурой гиены родился в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Детеныш бурой гиены появился на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Это самый редкий вид в семействе гиеновых, обитающий в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки, отмечают эксперты. Они находятся в положении, которое близко к уязвимому, следует из Красной книги. В природе насчитывается 4–10 тысяч взрослых особей.

Детеныш весом 615 граммов родился у самки Лады и самца Гермеса, которые стали обитателями зоопарка летом прошлого года. До этого в российских зоопарках этот вид не содержался. О том, что пара ждет потомство, стало известно минувшим летом. Гермес старался ухаживать за самкой, пока она вынашивала детеныша.

Первые несколько дней после родов никто не должен заходить в логово, подчеркивают специалисты. Детеныши бурой гиены появляются на свет слепыми, а глаза открывают только через неделю. В норе, как правило, малыши пребывают до двух месяцев.

Самка Лада погибла после родов из-за открывшегося кровотечения, ветеринары не смогли ее спасти. Гермес следил за детенышем, однако зоологам пришлось его забрать, чтобы обеспечить ему нормальное питание. Они использовали заменитель собачьего молока.

В настоящее время малышу исполнилось три месяца, он начал пробовать мясо. Сейчас его вес увеличился до 7,5 килограмма. Пока его содержат в помещениях, которые не относятся к экспозиции. Детеныш активно проводит время – бегает и играет.

Ранее детеныш малайского медведя поселился в Московском зоопарке. Он является самым миниатюрным представителем семейства медведей и самым редким его видом, а также занесен в Международную Красную книгу в категорию уязвимых животных.

Сейчас медвежонок живет во внутреннем неэкспозиционном вольере – ему нужно привыкнуть к новым условиям и сотрудникам зоопарка.

