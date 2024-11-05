05 ноября, 18:31Регионы
Медвежонок-сирота с Камчатки доставлен в грузовой терминал в Шереметьево
"По словам участников спасательной операции, в конце октября одинокого детеныша обнаружили местные жители. Мама-медведица стала жертвой браконьеров, а двое маленьких медвежат остались с ней", – говорится в сообщении.
Одного из детенышей удалось перевезти в Москву для передачи в зоозащитную организацию.
4 ноября в соцсетях появилось видео с медвежонком, который сидел посреди дороги и трясся от холода. На обочине можно было заметить тушу крупного мертвого животного. Проезжавшие мимо водители подкармливали маленького медведя хлебом и колбасой.
Позже детеныша отловили в Елизовском районе Камчатского края. Его отправят в природный парк "Пиначевский кордон". Там медвежонок будет находиться месяц, пока специалисты будут рассматривать возможность передачи животного зоозащитным организациям.
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