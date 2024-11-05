Медвежонок-сирота с Камчатки доставлен в грузовой терминал в Шереметьево

Медвежонка с Камчатки, мать которого убили браконьеры, доставили в грузовой терминал "Москва Карго" столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщается в телеграм-канале авиагавани.

"По словам участников спасательной операции, в конце октября одинокого детеныша обнаружили местные жители. Мама-медведица стала жертвой браконьеров, а двое маленьких медвежат остались с ней", – говорится в сообщении.

Одного из детенышей удалось перевезти в Москву для передачи в зоозащитную организацию.

4 ноября в соцсетях появилось видео с медвежонком, который сидел посреди дороги и трясся от холода. На обочине можно было заметить тушу крупного мертвого животного. Проезжавшие мимо водители подкармливали маленького медведя хлебом и колбасой.

Позже детеныша отловили в Елизовском районе Камчатского края. Его отправят в природный парк "Пиначевский кордон". Там медвежонок будет находиться месяц, пока специалисты будут рассматривать возможность передачи животного зоозащитным организациям.

