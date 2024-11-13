"Московский патруль": подростки похитили кота из зоомагазина в Москве

Из московского зоомагазина похитили кота Лучика. В этом злодеянии подозревают двух девочек, проникших в магазин. Зоозащитники описывают злоумышленниц как "двух подростков странного вида, предположительно квадроберов".

Кот Лучик попал в зоомагазин после того как его бросили хозяева. Кота спасли и временно поселили в магазине, пока не найдут ему новый дом. Животное сейчас ищут волонтеры. Подробнее – в программе "Московский патруль".

