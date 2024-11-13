Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео просят присылать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Очевидцы выложили в Сеть видео, на котором олень бегает вдоль дороги в Подмосковье. Однако есть версии, что это может быть и другое животное. Люди просят владельца найтись.