Московский зоопарк показал вольер панды Катюши

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". Каждый день канал показывает все интересные городские события.

В Московском зоопарке работают камеры наблюдения, где можно в режиме реального времени увидеть, чем занимается панда Катюша. Трансляция ведется на сайте зоопарка.

Телезрители также могут присылать свои фото и видео. Их можно прислать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.