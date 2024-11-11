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11 ноября, 16:15

Город

Московский зоопарк показал вольер панды Катюши

Московский зоопарк показал вольер панды Катюши

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". Каждый день канал показывает все интересные городские события.

В Московском зоопарке работают камеры наблюдения, где можно в режиме реального времени увидеть, чем занимается панда Катюша. Трансляция ведется на сайте зоопарка.

Телезрители также могут присылать свои фото и видео. Их можно прислать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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