В Москве продолжаются поиски кота Лучика, которого украли из зоомагазина

Все больше людей подключаются к поискам кота Лучика, которого украли из зоомагазина два подростка. Момент попал на камеры видеонаблюдения. Девушки, похожие повадками на квадроберов, проникли в помещение через подсобку и похитили кота из вольера.

Лучик оказался в магазине благодаря сотрудникам. Они нашли животное на улице и начали искать коту нового хозяина. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.