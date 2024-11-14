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14 ноября, 11:00

Происшествия

В Москве продолжаются поиски кота Лучика, которого украли из зоомагазина

В Москве продолжаются поиски кота Лучика, которого украли из зоомагазина

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Все больше людей подключаются к поискам кота Лучика, которого украли из зоомагазина два подростка. Момент попал на камеры видеонаблюдения. Девушки, похожие повадками на квадроберов, проникли в помещение через подсобку и похитили кота из вольера.

Лучик оказался в магазине благодаря сотрудникам. Они нашли животное на улице и начали искать коту нового хозяина. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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