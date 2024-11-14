14 ноября, 11:00Происшествия
В Москве продолжаются поиски кота Лучика, которого украли из зоомагазина
Все больше людей подключаются к поискам кота Лучика, которого украли из зоомагазина два подростка. Момент попал на камеры видеонаблюдения. Девушки, похожие повадками на квадроберов, проникли в помещение через подсобку и похитили кота из вольера.
Лучик оказался в магазине благодаря сотрудникам. Они нашли животное на улице и начали искать коту нового хозяина. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.