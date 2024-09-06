Москвичам посоветовали не кормить и не гладить диких лис

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Лисята из лесов Московской области начали уходить от родителей, при этом нередко выходя в город. Эксперты рекомендуют наблюдать за ними с безопасного расстояния, сообщили в Агентстве "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В департаменте отметили, что лисы – это дикие животные, и подходить к ним опасно. Не стоит пытаться кормить, гладить или фотографировать лисенка со вспышкой, это может быть небезопасно. Специалисты проводят расселение лисят, однако животные еще могут попадаться москвичам в городской застройке.

"Присутствие лис на природных территориях столицы свидетельствует о хорошем состоянии экосистемы. В городе заботятся о здоровье рыжих хищников. Для них регулярно раскладывают приманки с вакциной для пероральной иммунизации от бешенства", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее москвичей предупредили о том, что летучие мыши в осенний период могут выбрать балкон квартиры для зимовки. Пугаться особей не стоит: осенью достаточно открыть окно и подождать, пока животное улетит. Однако в департаменте природопользования рекомендовали не трогать летучих мышей и не пытаться их выгнать самостоятельно.