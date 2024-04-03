Детенышей лисы заметили в районе Воронцовского парка на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В районе Воронцовского парка на юго-западе столицы были замечены лисьи детеныши, что говорит о начале выводка потомства этими животными. Об этом рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

"Животные только родились, но уже к маю лисята станут более самостоятельными, начнут изучать окружающую местность, разбредаться и могут попасться на глаза москвичам", – отметил он.

Бурмистров призвал не подходить к лисам и наблюдать за дикими животными издалека.

Между тем стало известно, что после зимовки в Москву вернулись зяблики, скворцы, грачи, чибисы, зарянки, озерные чайки и черные дрозды.

Как уточнил начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин, в общей сложности в город должны вернуться около 200 видов птиц.

