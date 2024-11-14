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14 ноября, 11:30

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Жители Ясенева заметили группу лис возле продуктового магазина

Жители Ясенева заметили группу лис возле продуктового магазина

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео просят присылать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Жители района Ясенево ночью заметили группу лис возле продуктового магазина на улице Паустовского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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