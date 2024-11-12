Вакцинация диких животных от бешенства стартовала в Москве

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Специалисты ветслужбы начали осенний этап раскладки вакцины от бешенства для диких животных на природных территориях столицы. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе городского комитета ветеринарии.

В течение этого года специалисты разложат порядка 45 тысяч доз пероральной вакцины от бешенства для диких животных. Раскладка традиционно проходит весной, летом и осенью. Завершить осеннюю раскладку планируется к концу ноября. В процессе каждого из этапов ветеринары раскладывают по 14 830 доз вакцины, ориентируясь на карты, где отмечены норные участки и места обитания диких животных, пояснили в пресс-службе.

Вакцина представляет собой брикет из приманки на основе говяжьего жира и костной муки. Внутри находится капсула с вакциной, при раскусывании которой звери получают биопрепарат. Через 21 день у них формируется иммунитет к бешенству на срок 12 месяцев. Для животных и птиц вакцина безвредна и безопасна, уточнили в комитете ветеринарии.

Ранее ветеринар Геннадий Погребняк сообщил, что защитить домашних питомцев от бешенства поможет своевременная вакцинация. Заболевание передается от одного животного к другому при укусе. Понять, что питомец заразился, можно по его изменившемуся поведению, так как бешенство поражает центральную нервную систему.