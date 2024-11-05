В Талдомском округе Подмосковья введен карантин из-за попугайной болезни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Талдомском округе Московской области объявили карантин из-за обнаруженного орнитоза, то есть попугайной болезни. Распоряжение опубликовано на сайте правительства Подмосковья.

Инфекцию обнаружили рядом с деревней Кунилово. Там запретили ввозить и продавать птиц. Кроме того, животных на этой территории обследуют, зараженных птиц будут уничтожать или лечить. Проверки пройдут на всех птицеводческих хозяйствах на территории, где установлен карантин.

Орнитоз – это острое инфекционное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, ЦНС, печени и селезенки. Заболеванию подвержены люди, которые контактируют с зараженными птицами. Переносчиками орнитоза могут быть голуби. Однако люди, больные орнитозом, не опасны для окружающих.

Ранее сообщалось, что производителей птицеводческой продукции – фабрики, личные подсобные и фермерские хозяйства, а также ИП – хотят обязать разводить пернатых, употребляемых в пищу, по новым требованиям.

До этого существовали отдельные правила для двух типов: для птицефабрик закрытого типа и для фермеров и граждан. Новый документ предлагает разделить заводчиков на три категории: предприятия – более 1 тысячи голов, крупные хозяйства – от 51 до 1 тысячи, мелкие хозяйства – до 50 голов. При этом для каждой из категории будут установлены свои требования.