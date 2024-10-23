Карантин введен в столичном Люблино из-за случая бешенства

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Карантин введен до 22 декабря в столичном районе Люблино из-за зафиксированного случая бешенства. Об этом сказано в приказе Сергея Собянина, который размещен на сайте мэра и правительства Москвы.

Случаи заболевания бешенством у домашних животных были выявлены 21 и 22 октября в жилом помещении на Краснодарской улице, дом 72. По распоряжению мэра карантин вводится в районе улиц Марьинский Парк, Верхние Поля, Белореченская, Тихорецкий бульвар, Краснодарская и Аллея Кремлевских Курсантов.

Теперь до 22 декабря в зоне введения карантина нельзя проводить ярмарки и выставки животных, а также запрещается вывозить и отлавливать питомцев.

Ранее ветеринар Сергей Середа напомнил о необходимости вакцинации собак от бешенства. Он отметил, что бешенством болеют не только животные, но и люди. Специалист также рекомендовал не пренебрегать основным комплексом вакцин от других заболеваний.

